Apéro citoyen Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Tous les premiers jeudis du mois venez rencontrer les habitant.e.s de votre quartier et pourquoi pas proposer des idées pour votre quartier. Cette fois-ci, venez avec vos crêpes pour fêter la Chandeleur. Entrée libre.

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



