Apéro citoyen spécial Zéro Déchets ! Gratuit – entrée libre La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Apéro citoyen spécial Zéro Déchets ! Gratuit – entrée libre La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris jeudi 6 novembre 2025.

Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de Vie Associative et Citoyenne du 11e ! C’est l’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial et de découvrir les Conseils de Quartier et les associations de l’arrondissement …

Vous souhaitez rencontrer des habitant·e·s et des associations engagées dans votre quartier ? Participez à un apéro citoyen placé sous le signe du zéro déchet !

Au programme : un atelier de cuisine collective convivial et un temps d’échange avec des acteur·rice·s du quartier impliqué·e·s dans la transition écologique.

L’occasion de découvrir des initiatives locales inspirantes et de s’engager, à son échelle, pour réduire ses déchets au quotidien.

Gratuit – entrée libre

Apéro citoyen spécial Zéro Déchets – Rencontres et cuisine collective

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-06T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T18:30:00+02:00_2025-11-06T20:30:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 rue du général Renault / rue du Général BlaiseParis

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif