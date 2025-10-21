Apéro climat Barr

Le PETR du Piémont des Vosges a le plaisir de vous convier à un nouvel Apéro-Climat autour du thème Alimentation, agriculture et climat comment s’adapter au changement climatique ? .

Cet événement convivial et participatif est ouvert à tous les habitants du territoire.

Adaptation des cultures, enjeux sanitaires, régimes alimentaires, accompagnement des territoires…une fois de plus, plusieurs professionnelles seront présentes pour échanger avec vous sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous notre alimentation face aux effets du changement climatique. ¿¿

Vous pourrez échanger avec les différentes intervenantes puis profiter d’un temps de convivialité.

Au programme

Mme Emilie THIERS, Chargée de mission transition alimentaire, DRAAF Grand Est

Mme Véronique STRANGRET, Responsable du Service Expérimentation/Développement du Lycée agricole (Obernai)

Dr. Clarisse AUDOUIN, médecin généraliste et membre de l’Association Santé Environnement France. 0 .

Place de l’hôtel de ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 02 82 carla.poupard@smpv.org

English :

The Piémont des Vosges PETR is pleased to invite you to another Apéro-Climat on the theme of Food, agriculture and climate: how can we adapt to climate change?

German :

Das PETR du Piémont des Vosges freut sich, Sie zu einem neuen Klima-Apéro zum Thema Ernährung, Landwirtschaft und Klima: Wie kann man sich an den Klimawandel anpassen? einzuladen.

Italiano :

Il Piémont des Vosges PETR è lieto di invitarvi a un altro Apéro-Climat sul tema Alimentazione, agricoltura e clima: come adattarsi ai cambiamenti climatici .

Espanol :

La PETR de Piémont des Vosges tiene el placer de invitarle a un nuevo Apéro-Climat sobre el tema Alimentación, agricultura y clima: cómo adaptarse al cambio climático .

