Apéro Concert à Brethous Château BRETHOUS Camblanes-et-Meynac
jeudi 30 juillet 2026 · Château BRETHOUS · Camblanes-et-Meynac
Informations pratiques
Camblanes-et-Meynac
Apéro Concert à Brethous
Château BRETHOUS 12 chemin de Paguemaou Camblanes-et-Meynac Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Apéro Concert Big Band Venteux à Brethous. Des compositions originales pour un orchestre debout et une fanfare assise, une écriture léchée et une improvisation lâchée. Et l’apéro ?? Cuisine locale, artisanale et délicieuse de Mimi Zinzin et de La ferme de Chaumont avec bien sûr, un verre de vin bio ?? ou de jus de raisin de Brethous. Le tout pour 15 € par personne. Réservation très conseillée, avant le 25. Venez passer une soirée tranquille dans un site champêtre. .
Château BRETHOUS 12 chemin de Paguemaou Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 09 23 biobrethous@gmail.com
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English : Apéro Concert à Brethous
L’événement Apéro Concert à Brethous Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Entre-deux-Mers