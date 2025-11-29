Apéro concert à Germond-Rouvre Germond-Rouvre

Apéro concert à Germond-Rouvre

Activ’Assos organise un apéro concert le 29 novembre 2025

Au programme de la variété française avec le groupe Melsin’pop.

Tapas, salées & sucrées & boissons en vente sur place

Alors, n’attendez plus et réservez d’ores et déjà votre soirée du 29 pour passer un bon moment Aperozik.

Entrée gratuite .

12 Rue du Relais Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 49 04 43 activasso@gmail.com

