Apéro concert à Germond-Rouvre Germond-Rouvre
Apéro concert à Germond-Rouvre Germond-Rouvre samedi 29 novembre 2025.
Apéro concert à Germond-Rouvre
12 Rue du Relais Germond-Rouvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Activ’Assos organise un apéro concert le 29 novembre 2025
Au programme de la variété française avec le groupe Melsin’pop.
Tapas, salées & sucrées & boissons en vente sur place
Alors, n’attendez plus et réservez d’ores et déjà votre soirée du 29 pour passer un bon moment Aperozik.
Entrée gratuite .
12 Rue du Relais Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 49 04 43 activasso@gmail.com
English :
German : Apéro concert à Germond-Rouvre
Italiano :
Espanol : Apéro concert à Germond-Rouvre
L’événement Apéro concert à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Niort Marais Poitevin