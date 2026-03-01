APÉRO CONCERT À LA POMPE KELSEY La Pompe Florac Trois Rivières

APÉRO CONCERT À LA POMPE KELSEY

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 17:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Moment musical et convivial à l’occasion d’un apéro concert à la pompe avec Kelsey.

Moment musical et convivial à l’occasion d’un apéro concert à la pompe avec Kelsey. .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

A musical and convivial aperitif concert at the pump with Kelsey.

L’événement APÉRO CONCERT À LA POMPE KELSEY Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes