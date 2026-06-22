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Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles

Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles

Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles samedi 4 juillet 2026.

Ville
12500 Castelnau-de-Mandailles
Département
Aveyron
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Castelnau-de-Mandailles

Apéro concert à Mandailles

Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez entre amis ou en famille pour une soirée festive et gourmande !
Restauration sur place avec 3 food trucks
-Pizza molette
-Les 12 Broches
-Les pascades de rosalie
Animation musicale avec le groupe NEW.   .

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Come with friends or family for a festive, gourmet evening!

L’événement Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)