Castelnau-de-Mandailles

Apéro concert à Mandailles

Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez entre amis ou en famille pour une soirée festive et gourmande !

Restauration sur place avec 3 food trucks

-Pizza molette

-Les 12 Broches

-Les pascades de rosalie

Animation musicale avec le groupe NEW. .

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Come with friends or family for a festive, gourmet evening!

L’événement Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)