Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles
Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles samedi 4 juillet 2026.
Castelnau-de-Mandailles
Apéro concert à Mandailles
Castelnau-de-Mandailles Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez entre amis ou en famille pour une soirée festive et gourmande !
Restauration sur place avec 3 food trucks
-Pizza molette
-Les 12 Broches
-Les pascades de rosalie
Animation musicale avec le groupe NEW. .
Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come with friends or family for a festive, gourmet evening!
L’événement Apéro concert à Mandailles Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)