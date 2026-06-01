Sébrazac

Apéro Concert à Sébrazac

Salle des Fêtes parking du bas Sébrazac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée conviviale autour de planches à partager animé par le groupe No Soucy Duo et organisé par le comité des jeunes de Sébrazac.

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Salle des Fêtes parking du bas Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie +33 6 79 15 40 36 comite.des.jeunes.sebrazac@yahoo.fr

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English :

A convivial evening of planks to share, hosted by the No Soucy Duo group and organized by the Sébrazac youth committee.

L’événement Apéro Concert à Sébrazac Sébrazac a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)