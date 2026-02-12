Apéro-Concert Aman Aman Café associatif des Gallets Rennes
Entrée libre
Le groupe Aman Aman propose une soirée exceptionnelle sous forme d’un apéro-concert autour des musiques traditionnelles turques et grecques.
Au programme :
Vente de mezzés turcs pour accompagner le concert, à partir de 19h
Démarrage du concert à 20h
☺️ Entrée gratuite, pas de réservation
Bar ouvert comme d’habitude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-07T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T21:30:00.000+01:00
http://www.cafedesgallets.fr
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine