Apéro-Concert Aman Aman Café associatif des Gallets Rennes Samedi 7 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le groupe Aman Aman propose une soirée exceptionnelle sous forme d’un apéro-concert autour des musiques traditionnelles turques et grecques.

Au programme :

Vente de mezzés turcs pour accompagner le concert, à partir de 19h

Démarrage du concert à 20h

☺️ Entrée gratuite, pas de réservation

Bar ouvert comme d’habitude

Début : 2026-03-07T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T21:30:00.000+01:00

http://www.cafedesgallets.fr

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



