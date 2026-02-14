Apéro-Concert Aman Aman, Café associatif des Gallets, Rennes

Apéro-Concert Aman Aman Samedi 7 mars, 19h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Début : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:30:00+01:00

Le groupe Aman Aman propose une soirée exceptionnelle sous forme d’un apéro-concert autour des musiques traditionnelles turques et grecques.

Au programme :

Vente de mezzés turcs pour accompagner le concert, à partir de 19h

Démarrage du concert à 20h

☺️ Entrée gratuite, pas de réservation

Bar ouvert comme d’habitude

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Burcu Sankur