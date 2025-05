Apéro-concert Appât de louves – Rouffach, 13 juin 2025 19:00, Rouffach.

Haut-Rhin

Apéro-concert Appât de louves 12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13 20:15:00

2025-06-13

Ce sont quatre musiciennes qui tissent sur scène, des chansons à penser et à danser !

Les louves chantent leur vie de femme, à travers des compositions des deux chanteuses guitaristes Sandra et Stéphanie, qui composent chacune avec la langue qui l’inspire, en français ou en espagnol. Pauline à l’accordéon et Agnès aux percussions, portent les morceaux, font vibrer les accords et souvent guincher les publics.

Les louves vous invitent à les suivre dans le flot de leurs ballades ensorcelées.

Tout public, sur inscription, un verre offert durant le concert.

Lien YouTube vers deux morceaux enregistrés lors d'un mini concert pour l'émission « jam and talk » :

Jam #16 Appât de Louves SUBE JAM&TALK #03

Jam #03 Appât de Louves La Farandole JAM&TALK #03 0 .

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

English :

Four musicians weave songs to think about and dance to!

German :

Das sind vier Musikerinnen, die auf der Bühne Lieder zum Nachdenken und Tanzen weben!

Italiano :

Quattro musicisti intrecciano sul palco canzoni che fanno riflettere e che si lasciano ballare!

Espanol :

Cuatro músicos tejen sobre el escenario canciones que invitan a la reflexión y al baile

