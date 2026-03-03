Apéro-concert au Chalet avec Folk’son Le Chalet Salies-de-Béarn
Apéro-concert au Chalet avec Folk’son Le Chalet Salies-de-Béarn dimanche 5 avril 2026.
Apéro-concert au Chalet avec Folk’son
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Venez vibrer à l’apéro-concert du Chalet !
Ambiance conviviale, cadre enchanteur et musique entraînante le groupe Folk’son vous promet une soirée inoubliable. Réservez vite votre table, les places vont s’envoler ! À très vite pour un moment de pur bonheur musical ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-concert au Chalet avec Folk’son
L’événement Apéro-concert au Chalet avec Folk’son Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Béarn des Gaves