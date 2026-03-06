Apéro-concert au Chalet avec Trio Canopée Le Chalet Salies-de-Béarn

Apéro-concert au Chalet avec Trio Canopée

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez vibrer à l’apéro-concert du Chalet !

Tout est prévu ambiance conviviale, cadre enchanteur et musique entraînante. En compagnie du Trio Canopée, laissez-vous porter au son de la musique. Réservez vite votre table, les places vont s’envoler ! À très vite pour un moment de pur bonheur musical ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-concert au Chalet avec Trio Canopée

L’événement Apéro-concert au Chalet avec Trio Canopée Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Béarn des Gaves