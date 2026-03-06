Apéro-concert au Chalet avec Trio Canopée Le Chalet Salies-de-Béarn
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Venez vibrer à l’apéro-concert du Chalet !
Tout est prévu ambiance conviviale, cadre enchanteur et musique entraînante. En compagnie du Trio Canopée, laissez-vous porter au son de la musique. Réservez vite votre table, les places vont s’envoler ! À très vite pour un moment de pur bonheur musical ! .
