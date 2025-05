Apéro-Concert au Château d’Aiguilhe – Lieu-dit Aiguilhe Sud Saint-Philippe-d’Aiguille, 13 juin 2025 18:30, Saint-Philippe-d'Aiguille.

Gironde

Début : 2025-06-13 18:30:00

fin : 2025-06-13 21:00:00

2025-06-13

Laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse mêlant musique live, apéritif convivial et bons vins.

Musique live latino avec JANO ARIAS Apéritif Charcuteries et fromages accompagnés des vins blancs et rouges du Château Ambiance estivale et chaleureuse pour bien démarrer le week-end.

Rassemblez vos amis et venez créer des souvenirs inoubliables tout près de Saint-Emilion. Le début d’un week-end festif vous attend !

•Date Vendredi 13 juin

• Heure de 18h30 à 21h00

• Lieu Château d’Aiguilhe_1 Aiguilhe Sud_333350 Saint Philippe d’Aiguilhe

• Entrée 23€/adulte incluant 1 verre de vin blanc ou rouge et un assortiment apéritif de charcuteries fine et fromages.

PLACES LIMITEES PENSEZ A RESERVER ! .

Lieu-dit Aiguilhe Sud Château d’Aiguilhe

Saint-Philippe-d’Aiguille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 63 56 visit@neipperg.com

