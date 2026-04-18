Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy
Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy vendredi 1 mai 2026.
Clécy
Apéro concert au Cocoon à Clécy
2 Rue du Puits de la Vie Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le Cocoon Bar vous accueille pour un apéro concert
Le Cocoon Bar organise un apéro concert avec Thierry Anquetil Blues and Alone
Vendredi 1er mai à 19h 30. .
2 Rue du Puits de la Vie Clécy 14570 Calvados Normandie
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English : Apéro concert au Cocoon à Clécy
The Cocoon Bar welcomes you for an aperitif concert
L’événement Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Suisse Normande
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