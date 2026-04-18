Clécy

Apéro concert au Cocoon à Clécy

2 Rue du Puits de la Vie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Cocoon Bar vous accueille pour un apéro concert

Le Cocoon Bar organise un apéro concert avec Thierry Anquetil Blues and Alone

Vendredi 1er mai à 19h 30. .

2 Rue du Puits de la Vie Clécy 14570 Calvados Normandie

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English : Apéro concert au Cocoon à Clécy

The Cocoon Bar welcomes you for an aperitif concert

L’événement Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Suisse Normande