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Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy

Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 2 Rue du Puits de la Vie

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Clécy

Apéro concert au Cocoon à Clécy

2 Rue du Puits de la Vie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le Cocoon Bar vous accueille pour un apéro concert
Le Cocoon Bar organise un apéro concert avec Thierry Anquetil Blues and Alone
Vendredi 1er mai à 19h 30.   .

2 Rue du Puits de la Vie Clécy 14570 Calvados Normandie  

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English : Apéro concert au Cocoon à Clécy

The Cocoon Bar welcomes you for an aperitif concert

L’événement Apéro concert au Cocoon à Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Suisse Normande

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