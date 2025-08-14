Apéro-concert au Domaine du Breuil Amboise

Apéro-concert au Domaine du Breuil Amboise jeudi 14 août 2025.

Apéro-concert au Domaine du Breuil

La Croix Douillard Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Retenez la date, 14 août a Amboise apéro-concert au Domaine du Breuil avec le groupe Strum Cover Band

Retenez la date, 14 août a Amboise apéro-concert au Domaine du Breuil avec le groupe Strum Cover Band

Nouveau cette année TOMBOLA avec en 1er lot, le poids de la personne en bouteille.

Restauration sur place. Au vu du succès de l’année dernière, penser à réserver votre table. .

La Croix Douillard Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Save the date, August 14 in Amboise: aperitif-concert at Domaine du Breuil with Strum Cover Band

German :

Merken Sie sich das Datum, 14. August in Amboise: Apéro-Konzert in der Domaine du Breuil mit der Strum Cover Band

Italiano :

Save the date, 14 agosto ad Amboise: aperitivo-concerto al Domaine du Breuil con la Strum Cover Band

Espanol :

Reserve la fecha, 14 de agosto en Amboise: aperitivo-concierto en el Domaine du Breuil con la Strum Cover Band

L’événement Apéro-concert au Domaine du Breuil Amboise a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE AMBOISE