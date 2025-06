Apéro-concert au Dormy House Charlie Route du Havre Étretat 26 juillet 2025 18:30

Seine-Maritime

Apéro-concert au Dormy House Charlie Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26 20:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Charlie vous emmène en voyage au rythme de sa guitare, entre folk et chanson française.

Charlie vous emmène en voyage au rythme de sa guitare, entre folk et chanson française. .

Route du Havre Dormy House

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

English : Apéro-concert au Dormy House Charlie

Charlie takes you on a journey to the rhythm of his guitar, between folk and French chanson.

German :

Charlie nimmt dich im Rhythmus seiner Gitarre mit auf eine Reise zwischen Folk und französischem Chanson.

Italiano :

Charlie vi accompagna in un viaggio al ritmo della sua chitarra, tra folk e chanson francese.

Espanol :

Charlie te lleva de viaje al ritmo de su guitarra, entre el folk y la chanson francesa.

L’événement Apéro-concert au Dormy House Charlie Étretat a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie