Apéro-concert au Dormy House Fred do Brasil – Route du Havre Étretat, 14 juin 2025 18:30, Étretat.

Seine-Maritime

Ambiance chic et chill sur la terrasse panoramique ! Fred est aux commandes avec sa guitare et sa voix, pour un cocktail jazz, brésil.

Route du Havre Dormy House

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

English : Apéro-concert au Dormy House Fred do Brasil

A chic, chill atmosphere on the panoramic terrace! Fred is at the helm with his guitar and voice, for a jazz and Brazilian cocktail.

German :

Schicke und chillige Atmosphäre auf der Panoramaterrasse! Fred steht mit seiner Gitarre und seiner Stimme am Ruder und sorgt für einen Jazz-, Brasil-Cocktail.

Italiano :

Un’atmosfera chic e rilassata sulla terrazza panoramica! Fred è al timone con la sua chitarra e la sua voce, per un cocktail jazz e brasiliano.

Espanol :

Ambiente chic y chill en la terraza panorámica Fred se pone al timón con su guitarra y su voz, para un cóctel de jazz y música brasileña.

