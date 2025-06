Apéro-concert au Dormy House Laurence Route du Havre Étretat 19 juillet 2025 18:30

Seine-Maritime

Apéro-concert au Dormy House Laurence Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 18:30:00

fin : 2025-07-19 20:30:00

Date(s) :

2025-07-19

Laissez-vous emporter par un répertoire qui traverse les décennies pop-rock des années 80 à aujourd’hui, pour un moment musical détendu et agréable.

Laissez-vous emporter par un répertoire qui traverse les décennies pop-rock des années 80 à aujourd’hui, pour un moment musical détendu et agréable. .

Route du Havre Dormy House

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

English : Apéro-concert au Dormy House Laurence

Let yourself be carried away by a repertoire that spans the decades: pop-rock from the 80s to today, for a relaxed and enjoyable musical moment.

German :

Lassen Sie sich von einem Repertoire mitreißen, das die Jahrzehnte überdauert: Pop-Rock von den 80er Jahren bis heute, für einen entspannten und angenehmen musikalischen Moment.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da un repertorio che attraversa i decenni: pop-rock dagli anni ’80 a oggi, per un’esperienza musicale rilassata e piacevole.

Espanol :

Déjate llevar por un repertorio que abarca décadas: pop-rock desde los 80 hasta hoy, para una experiencia musical relajada y agradable.

L’événement Apéro-concert au Dormy House Laurence Étretat a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie