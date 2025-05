Apéro-concert au Dormy House Lionel Stievenard Fête de la musique – Route du Havre Étretat, 21 juin 2025 18:30, Étretat.

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 20:30:00

2025-06-21

Sur la terrasse panoramique, profitez d’un moment unique avec Lionel et son saxophone. Un verre à la main et une vue imprenable pour accompagner votre soirée.

Route du Havre Dormy House

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

English : Apéro-concert au Dormy House Lionel Stievenard Fête de la musique

On the panoramic terrace, enjoy a unique moment with Lionel and his saxophone. A glass in your hand and a breathtaking view to accompany your evening.

German :

Genießen Sie auf der Panoramaterrasse einen einzigartigen Moment mit Lionel und seinem Saxophon. Ein Glas in der Hand und ein atemberaubender Ausblick begleiten Ihren Abend.

Italiano :

Sulla terrazza panoramica, godetevi un momento unico con Lionel e il suo sassofono. Un drink in mano e una vista mozzafiato per accompagnare la vostra serata.

Espanol :

En la terraza panorámica, disfrute de un momento único con Lionel y su saxofón. Una copa en la mano y unas vistas impresionantes para acompañar tu velada.

