Apéro-concert au Dormy House Tom Bird Route du Havre Étretat 12 juillet 2025 18:30

Seine-Maritime

Apéro-concert au Dormy House Tom Bird Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 18:30:00

fin : 2025-07-12 20:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Tom vous propose des chansons françaises aux sonorités folk, mêlant tendresse et humour. Des harmonies vocales qui parlent à chacun pour une soirée pleine d’émotions.

Tom vous propose des chansons françaises aux sonorités folk, mêlant tendresse et humour. Des harmonies vocales qui parlent à chacun pour une soirée pleine d’émotions. .

Route du Havre Dormy House

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

English : Apéro-concert au Dormy House Tom Bird

Tom brings you folk-sounding French songs, blending tenderness and humor. Vocal harmonies that speak to everyone, for an evening full of emotion.

German :

Tom bietet Ihnen französische Chansons mit Folkklängen, die Zärtlichkeit und Humor miteinander verbinden. Gesangsharmonien, die jeden ansprechen, sorgen für einen Abend voller Emotionen.

Italiano :

Tom propone canzoni francesi dalle tinte folk, un mix di tenerezza e umorismo. Armonie vocali che parlano a tutti per una serata ricca di emozioni.

Espanol :

Tom te trae canciones francesas con tintes folk, mezcla de ternura y humor. Armonías vocales que hablan a todos para una velada llena de emoción.

L’événement Apéro-concert au Dormy House Tom Bird Étretat a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie