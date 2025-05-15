Apéro Concert au Mupop MuPop Montluçon

Apéro Concert au Mupop

MuPop 3 Rue Notre Dame Montluçon Allier

Début : Jeudi 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 21:00:00

2025-09-11

Apéro Concert à la Cour Charnisay du MuPop.

MuPop 3 Rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

English :

Apéro Concert at MuPop’s Cour Charnisay.

German :

Aperitifkonzert im Hof Charnisay des MuPop.

Italiano :

Concerto apéro nella Cour Charnisay al MuPop.

Espanol :

Apéro Concert en la Cour Charnisay en el MuPop.

