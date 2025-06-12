Apéro Concert au MuPop MuPop Montluçon
Début : Jeudi 2025-06-12 18:00:00
fin : 2025-07-17 21:00:00
2025-06-12 2025-07-17 2025-08-28 2025-09-11
Apéro Concert à la Cour Charnisay du MuPop.
MuPop 3 Rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
English :
Apéro Concert at MuPop’s Cour Charnisay.
German :
Aperitifkonzert im Hof Charnisay des MuPop.
Italiano :
Concerto apéro nella Cour Charnisay al MuPop.
Espanol :
Apéro Concert en la Cour Charnisay en el MuPop.
