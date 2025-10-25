Apéro concert au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec

Apéro concert au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec samedi 25 octobre 2025.

Apéro concert au Pub Le Britannia

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Apéro concert au Pub Le Britannia Pop Folk.   .

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro concert au Pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de tourisme de Perros-Guirec