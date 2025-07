Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte dimanche 13 juillet 2025.

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Dimanche 2025-07-13 20:00:00

2025-07-13

Level Eye est un groupe néerlandais dont la musique est Rhythm and Blues/Soul, un mélange d’une tournée passionnée de toute la musique noire.

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

Level Eye is a Dutch band whose music is Rhythm and Blues/Soul, a blend of a passionate tour of all black music.

German :

Level Eye ist eine niederländische Band, deren Musik Rhythm and Blues/Soul ist, eine Mischung aus einer leidenschaftlichen Tournee durch die gesamte schwarze Musik.

Italiano :

I Level Eye sono un gruppo olandese la cui musica è Rhythm and Blues/Soul, un mix di un tour appassionato di tutta la musica nera.

Espanol :

Level Eye es un grupo holandés cuya música es Rhythm and Blues/Soul, una mezcla de un apasionado recorrido por toda la música negra.

