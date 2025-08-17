Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

A l’origine, il y a une rencontre malicieuse entre Lille et l’Île de la Réunion. De ce duo fougueux, formé par Jules Depinois (lillois) et Olivine Véla (réunionnaise), naît La Corde Raide, une musique voyageuse et métisse, solaire et rassembleuse.

English :

It all started with a mischievous encounter between Lille and Reunion Island. This spirited duo, formed by Jules Depinois (from Lille) and Olivine Véla (from Reunion Island), gave birth to La Corde Raide, a music of travel and crossbreeding, sunny and unifying.

German :

Am Anfang stand eine schelmische Begegnung zwischen Lille und der Insel Réunion. Aus diesem feurigen Duo, bestehend aus Jules Depinois (aus Lille) und Olivine Véla (von der Insel Réunion), entstand La Corde Raide, eine reiselustige und gemischte Musik, die sonnig und verbindend ist.

Italiano :

Tutto è iniziato con un incontro malizioso tra Lille e l’Isola della Riunione. Questo duo brioso, formato da Jules Depinois (di Lille) e Olivine Véla (dell’Isola della Riunione), ha dato vita a La Corde Raide, una musica viaggiata e mescolata, solare e unificante.

Espanol :

Todo empezó con un travieso encuentro entre Lille e Isla Reunión. Este animoso dúo, formado por Jules Depinois (de Lille) y Olivine Véla (de Isla Reunión), dio a luz a La Corde Raide, una música viajera y mestiza, soleada y unificadora.

