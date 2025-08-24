Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte dimanche 24 août 2025.

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 20:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Chanteuse polonaise Agata Julia Krwawnik (finaliste de la 13ème édition de la compétition nationale « REZZO FOCAL Jazz à Vienne, Vainqueure en 2015 du tremplin Diva Jazz des Rendez-vous de l’Erdre).

.

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

Polish singer Agata Julia Krwawnik (finalist in the 13th « REZZO FOCAL Jazz à Vienne » national competition, winner of the 2015 Rendez-vous de l?Erdre Diva Jazz springboard).

German :

Polnische Sängerin Agata Julia Krwawnik (Finalistin der 13. Ausgabe des nationalen Wettbewerbs « REZZO FOCAL Jazz à Vienne, Gewinnerin 2015 des Sprungbretts Diva Jazz der Rendez-vous de l’Erdre).

Italiano :

La cantante polacca Agata Julia Krwawnik (finalista della 13ª edizione del concorso nazionale « REZZO FOCAL Jazz à Vienne, vincitrice nel 2015 del trampolino Diva Jazz del Rendez-vous de l’Erdre).

Espanol :

La cantante polaca Agata Julia Krwawnik (finalista de la 13ª edición del concurso nacional « REZZO FOCAL Jazz à Vienne, Ganadora en 2015 del trampolín Diva Jazz de la Rendez-vous de l’Erdre).

L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy