Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte dimanche 7 septembre 2025.
Apéro-Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-07 20:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Duo de 2 jeunes guitaristes virtuoses, swing manouche.
.
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
English :
Duo of 2 young virtuoso guitarists, gypsy swing.
German :
Duo von zwei jungen, virtuosen Gitarristen, Gypsy-Swing.
Italiano :
Duo di 2 giovani chitarristi virtuosi, gypsy swing.
Espanol :
Dúo de 2 jóvenes guitarristas virtuosos, swing gitano.
L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy