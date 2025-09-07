Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Dimanche 2025-09-07 20:00:00

Duo de 2 jeunes guitaristes virtuoses, swing manouche.

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

Duo of 2 young virtuoso guitarists, gypsy swing.

German :

Duo von zwei jungen, virtuosen Gitarristen, Gypsy-Swing.

Italiano :

Duo di 2 giovani chitarristi virtuosi, gypsy swing.

Espanol :

Dúo de 2 jóvenes guitarristas virtuosos, swing gitano.

