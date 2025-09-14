Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Dimanche 2025-09-14 20:00:00
2025-09-14
Que celui qui n’a jamais ondulé au son d’un riff de blues ou vibré à l’appel lancinant de la soul plaide coupable !
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
English :
Anyone who’s never swayed to the sound of a blues riff or vibrated to the haunting call of soul music should plead guilty!
German :
Wer noch nie beim Klang eines Bluesriffs gewippt oder beim eindringlichen Ruf des Soul mitgeschwungen hat, soll sich schuldig bekennen!
Italiano :
Chi non ha mai ondeggiato al ritmo di un riff blues o vibrato al richiamo ossessivo della musica soul dovrebbe dichiararsi colpevole!
Espanol :
Cualquiera que nunca se haya balanceado al ritmo de un riff de blues o vibrado con la inquietante llamada de la música soul debería declararse culpable
