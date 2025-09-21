Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Pour certains nostalgiques des années 90, Route 46 nous propose une soirée sur le signe du blues rock avec un répertoire issu à 98% des morceaux de feu le groupe régional Fly and the Tox…

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

For those nostalgic for the 90s, Route 46 is offering an evening of blues rock, with 98% of the repertoire coming from the late regional band Fly and the Tox…

German :

Für einige Nostalgiker der 90er Jahre bietet Route 46 einen Abend im Zeichen des Bluesrock mit einem Repertoire, das zu 98% aus Stücken der verstorbenen Regionalgruppe Fly and the Tox stammt…

Italiano :

Per i nostalgici degli anni ’90, Route 46 propone una serata all’insegna del blues rock, con il 98% del repertorio tratto da brani della defunta band regionale Fly and the Tox…

Espanol :

Para los nostálgicos de los 90, Route 46 ofrece una velada de blues rock, con un 98% del repertorio extraído de temas de la desaparecida banda regional Fly and the Tox…

L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy