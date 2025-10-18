Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Groupe Rock de Toulouse



RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

English :

Rock band from Toulouse



ON-SITE CATERING AVAILABLE

German :

Rockgruppe aus Toulouse



VERPFLEGUNG VOR ORT MÖGLICH

Italiano :

Gruppo rock di Tolosa



CATERING DISPONIBILE IN LOCO

Espanol :

Grupo de rock de Toulouse



CATERING DISPONIBLE IN SITU

