Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte samedi 20 décembre 2025.

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Groupe Rock de Toulouse

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE
  .

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59  lepuits2jour@gmail.com

English :

Rock band from Toulouse

ON-SITE CATERING AVAILABLE

German :

Rockgruppe aus Toulouse

VERPFLEGUNG VOR ORT MÖGLICH

Italiano :

Gruppo rock di Tolosa

CATERING DISPONIBILE IN LOCO

Espanol :

Grupo de rock de Toulouse

CATERING DISPONIBLE IN SITU

L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy