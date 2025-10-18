Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
samedi 20 décembre 2025
Apéro-Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Groupe Rock de Toulouse
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
English :
Rock band from Toulouse
ON-SITE CATERING AVAILABLE
German :
Rockgruppe aus Toulouse
VERPFLEGUNG VOR ORT MÖGLICH
Italiano :
Gruppo rock di Tolosa
CATERING DISPONIBILE IN LOCO
Espanol :
Grupo de rock de Toulouse
CATERING DISPONIBLE IN SITU
L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy