Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte

Début : 2025-11-09 20:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Apéro-concert Philippe Rigal trio

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

Apero-concert Philippe Rigal trio

German :

Apéro-Konzert Philippe Rigal Trio

Italiano :

Concerto aperitivo Trio Philippe Rigal

Espanol :

Concierto de aperitivo Philippe Rigal trío

