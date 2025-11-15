Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte samedi 15 novembre 2025.
Apéro-Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Soirée Dub Mix #03
.
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
English :
Dub Mix Evening #03
German :
Dub Mix-Abend #03
Italiano :
Serata Dub Mix #03
Espanol :
Dub Mix Evening #03
L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy