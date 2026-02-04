Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Apéro-Concert avec Les Serruriers Noirs au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

Apéro-Concert with Les Serruriers Noirs at Le Puits de Jour

L'événement Apéro concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-04