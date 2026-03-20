Apéro Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Apéro Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte dimanche 5 juillet 2026.
Apéro Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Apéro-Concert avec Bunny Dread au Puits de Jour
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Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
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English :
Aperitif-Concert with Bunny Dread at Le Puits de Jour
L’événement Apéro Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy