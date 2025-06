Apéro-concert au Stella Ciné à Baugé – Baugé-en-Anjou 27 juin 2025 18:30

Maine-et-Loire

9 rue du Presbytère Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-06-27 18:30:00

Apéro-concert pour présenter le projet des futurs travaux du Stella Ciné.

Artistes présents

Robert Barthe (accordéon et chant)

Le P’tit Mameri (guitare et chant)

Driss Mameri (guitare et chant)

Michel Toulier (orgue de Barbarerie et chant)

Buvette sur place.

L’intégralité des recettes de la soirée sera utilisée pour les financer. .

9 rue du Presbytère

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 63 65 communicationstellacine@orange.fr

