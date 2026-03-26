APÉRO CONCERT AU TROC QUAI Joinville
APÉRO CONCERT AU TROC QUAI Joinville samedi 4 avril 2026.
APÉRO CONCERT AU TROC QUAI
Au Troc’Quai Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Venez découvrir Les Copains d’Accords de Chaumont (Vall ‘Art) composé de 6 chanteuses et 5 chanteurs, découvrez un répertoire 100% français Nougaro, Gotainer, Brassens, Gainsbourg, Sanseverino, Fugain et Cabrel !
Venez passer un beau moment entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir d’écouter dans la bonne ambiance.
Pensez à réserver une table et/ou une planche apéritive pour encore plus de convivialité ! .
Au Troc’Quai Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 12 18 71 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement APÉRO CONCERT AU TROC QUAI Joinville a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse Joinville 28 mars 2026
- Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville 4 avril 2026
- Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville 11 avril 2026
- La journée du numérique Joinville 11 avril 2026
- Journée de répit proches aidants Joinville 23 avril 2026