APÉRO CONCERT AU TROC QUAI

Au Troc’Quai Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Venez découvrir Les Copains d’Accords de Chaumont (Vall ‘Art) composé de 6 chanteuses et 5 chanteurs, découvrez un répertoire 100% français Nougaro, Gotainer, Brassens, Gainsbourg, Sanseverino, Fugain et Cabrel !

Venez passer un beau moment entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir d’écouter dans la bonne ambiance.

Pensez à réserver une table et/ou une planche apéritive pour encore plus de convivialité ! .

Au Troc’Quai Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 12 18 71 86

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English :

L’événement APÉRO CONCERT AU TROC QUAI Joinville a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Joinville