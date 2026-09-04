Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s) Complexe des Collettes Draguignan
samedi 17 octobre 2026 · Complexe des Collettes · Draguignan
Informations pratiques
Draguignan
Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s)
Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan Var
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Autour du Vin et des Terroirs 2026 se réinvente autour de l’artisanat !
Venez découvrir tous les savoir faire de la Dracénie : produits artisanaux, vins, bières, huiles d’olive, miels, produits d’épiceries fines, fromages, fruits et légumes…
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Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 51 05 tourisme@dracenie.com
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English :
Autour du Vin et des Terroirs 2026 reinvents itself around crafts!
Come and discover all the expertise of the Dracénie region: craft products, wines, beers, olive oils, honeys, delicatessen products, cheeses, fruit and vegetables?
L’événement Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s) Draguignan a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon
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