Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s) Complexe des Collettes Draguignan

Informations pratiques

Draguignan

Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s)

Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Autour du Vin et des Terroirs 2026 se réinvente autour de l’artisanat !





Venez découvrir tous les savoir faire de la Dracénie : produits artisanaux, vins, bières, huiles d’olive, miels, produits d’épiceries fines, fromages, fruits et légumes…

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Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 51 05 tourisme@dracenie.com

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English :

Autour du Vin et des Terroirs 2026 reinvents itself around crafts!





Come and discover all the expertise of the Dracénie region: craft products, wines, beers, olive oils, honeys, delicatessen products, cheeses, fruit and vegetables?

L’événement Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s) Draguignan a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon