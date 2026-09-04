UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s) Complexe des Collettes Draguignan

samedi 17 octobre 2026 · Complexe des Collettes · Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Complexe des Collettes
Adresse
Boulevard Léon Blum
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
5 5 5

Draguignan

Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s)

Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Autour du Vin et des Terroirs 2026 se réinvente autour de l’artisanat !


Venez découvrir tous les savoir faire de la Dracénie : produits artisanaux, vins, bières, huiles d’olive, miels, produits d’épiceries fines, fromages, fruits et légumes…
  .

Complexe des Collettes Boulevard Léon Blum Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 51 05  tourisme@dracenie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autour du Vin et des Terroirs 2026 reinvents itself around crafts!


Come and discover all the expertise of the Dracénie region: craft products, wines, beers, olive oils, honeys, delicatessen products, cheeses, fruit and vegetables?

L’événement Apéro Concert – Autour du Vin et des terroir(s) Draguignan a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

À voir aussi à Draguignan (Var)