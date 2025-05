Apéro concert aux Avisés – Saint-Avit-de-Vialard, 16 mai 2025 19:00, Saint-Avit-de-Vialard.

Dordogne

Apéro concert aux Avisés Restaurant Aux avisés Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

19H Apéro concert Aux Avisés. Découvrez Fosforro, un duo périgourdin teinté d’airs brésiliens !

Fosforró, un duo musical périgourdin teinté d’airs brésiliens, ou l’accordeon, la voie et la percussion se mélangent dans un répertoire festif, joyeux et participatif .

Restaurant Aux avisés

Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 94 78

English : Apéro concert aux Avisés

7pm Aperitif concert at Aux Avisés. Discover Fosforro, a duo from Périgord with a Brazilian twist!

German : Apéro concert aux Avisés

19H Apéro-Konzert Aux Avisés. Entdecken Sie Fosforro, ein Duo aus dem Perigord, das von brasilianischen Klängen geprägt ist!

Italiano :

alle 19.00 concerto aperitivo presso Aux Avisés. Scoprite i Fosforro, un duo del Périgord dal sapore brasiliano!

Espanol : Apéro concert aux Avisés

19.00 h Concierto de aperitivo en Aux Avisés. Descubra a Fosforro, un dúo del Périgord con sabor brasileño

