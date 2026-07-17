UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fitou

APÉRO CONCERT AUX FENALS Fitou

mercredi 5 août 2026 · Fitou

APÉRO CONCERT AUX FENALS Fitou

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Les Fenals
Ville
11510 Fitou
Département
Aude
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif

Fitou

APÉRO CONCERT AUX FENALS

Les Fenals Fitou Aude

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Spectacle lyrique avec différents tableaux, de l’opéra à l’opérette, de Mozart à Gounod, en passant par Bizet, Offenbach…
Un beau moment musical.
Le concert sera suivi d’un apéritif convivial.
Réservation conseillée.
  .

Les Fenals Fitou 11510 Aude Occitanie +33 4 68 45 71 94  les.fenals@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An operatic performance featuring various scenes, ranging from opera to operetta, from Mozart to Gounod, including works by Bizet and Offenbach…
A wonderful musical experience.
The concert will be followed by a friendly cocktail reception.
Reservations are recommended.

L’événement APÉRO CONCERT AUX FENALS Fitou a été mis à jour le 2026-07-17 par