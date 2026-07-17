APÉRO CONCERT AUX FENALS Fitou
mercredi 5 août 2026 · Fitou
Informations pratiques
Fitou
APÉRO CONCERT AUX FENALS
Les Fenals Fitou Aude
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Spectacle lyrique avec différents tableaux, de l’opéra à l’opérette, de Mozart à Gounod, en passant par Bizet, Offenbach…
Un beau moment musical.
Le concert sera suivi d’un apéritif convivial.
Réservation conseillée.
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Les Fenals Fitou 11510 Aude Occitanie +33 4 68 45 71 94 les.fenals@wanadoo.fr
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English :
An operatic performance featuring various scenes, ranging from opera to operetta, from Mozart to Gounod, including works by Bizet and Offenbach…
A wonderful musical experience.
The concert will be followed by a friendly cocktail reception.
Reservations are recommended.
L’événement APÉRO CONCERT AUX FENALS Fitou a été mis à jour le 2026-07-17 par