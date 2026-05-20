Apéro concert avec Basa Duo Estivaux
Apéro concert avec Basa Duo Estivaux vendredi 5 juin 2026.
Estivaux
Apéro concert avec Basa Duo
Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Apéro-concert avec Basa Duo avec une surprise.
Au vallon
Entrée libre et gratuite.
Participation volontaire pour les artistes
Planches charcuterie fromages sur réservation .
Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15
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English : Apéro concert avec Basa Duo
L’événement Apéro concert avec Basa Duo Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme
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