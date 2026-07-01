Apéro concert avec Fanfarmille Duo Saint-Chartier
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Chartier
Informations pratiques
Saint-Chartier
Apéro concert avec Fanfarmille Duo
Restaurant le Ptit bonheur Saint-Chartier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le P’tit Bonheur accueil Fanfarmille Duo Saxophones le temps d’un apéro-concert qui s’annonce dynamique.
Le P’tit Bonheur accueil Fanfarmille Duo Saxophones le temps d’un apéro-concert qui s’annonce dynamique.
Après la version 2020 de Fanfarmille en quartet balkan-latino , Fanfarmille revient en version duo de saxos père et fils avec Denis et Alban dans un style Brass House / EDM (Electro Dance Machine) .Un mélange cuivré et énergisant de Soul, Dub step, Jazz et Electro inspiré des fanfares de rue et du métro New-Yorkais.
Un cocktail détonnant qui ne peut que vous faire bouger.
Kiosque de restauration et bar disponibles sur place.
Réservations recommandées. .
Restaurant le Ptit bonheur Saint-Chartier 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 28 49 info@ptitbonheur.fr
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English :
Le P’tit Bonheur welcomes Fanfarmille Duo Saxophones for an aperitif-concert that promises to be lively.
L’événement Apéro concert avec Fanfarmille Duo Saint-Chartier a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de George Sand