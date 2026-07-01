Informations pratiques

Saint-Chartier

Apéro concert avec Fanfarmille Duo

Restaurant le Ptit bonheur Saint-Chartier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le P’tit Bonheur accueil Fanfarmille Duo Saxophones le temps d’un apéro-concert qui s’annonce dynamique.

Le P’tit Bonheur accueil Fanfarmille Duo Saxophones le temps d’un apéro-concert qui s’annonce dynamique.

Après la version 2020 de Fanfarmille en quartet balkan-latino , Fanfarmille revient en version duo de saxos père et fils avec Denis et Alban dans un style Brass House / EDM (Electro Dance Machine) .Un mélange cuivré et énergisant de Soul, Dub step, Jazz et Electro inspiré des fanfares de rue et du métro New-Yorkais.

Un cocktail détonnant qui ne peut que vous faire bouger.

Kiosque de restauration et bar disponibles sur place.

Réservations recommandées. .

Restaurant le Ptit bonheur Saint-Chartier 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 28 49 info@ptitbonheur.fr

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English :

Le P’tit Bonheur welcomes Fanfarmille Duo Saxophones for an aperitif-concert that promises to be lively.

L’événement Apéro concert avec Fanfarmille Duo Saint-Chartier a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays de George Sand