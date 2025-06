Apéro-concert avec Guinness Trio – Montée du taret Beaufort-Orbagna 28 juin 2025 19:00

Jura

Beaufort-Orbagna Jura

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Musique traditionnelle irlandaise, jouée à leur manière, avec une large place à l’improvisation. Polkas, jigs et autres balades, et musiques endiablées seront au rendez-vous pour un moment festif !

Guinness Trio, composé de Jean-Marc Evert au violon, Henri Porte à la contrebasse et Sylvain Dupont à l’accordéon, guitare ou banjo et percussions, va vous faire voyager au pays des leprechauns. Un moment hors du temps qui fleure bon le black pudding et l’irish coffee !

Buvette & planches apéro (fromages, charcuterie) sur place. .

Montée du taret La Caborde, aire viti-culturelle

Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

