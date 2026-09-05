AGENDA · Douarnenez
Apéro-concert avec Jazzambar V and B Douarnenez Douarnenez
samedi 5 septembre 2026 · V and B Douarnenez · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Apéro-concert avec Jazzambar
V and B Douarnenez 1 impasse de Penn Ar Creac’h Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Groupe de 5 musiciens originaires de Quimper qui animent des soirées en mêlant jazz, soul, funk et bossa nova. .
V and B Douarnenez 1 impasse de Penn Ar Creac’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 51 42
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English :
L’événement Apéro-concert avec Jazzambar Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-01 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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