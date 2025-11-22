Apéro concert avec le groupe Jupe Plissée et Queue de Cheval Granville

Apéro concert avec le groupe Jupe Plissée et Queue de Cheval

63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22 20:30:00

Venez fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau avec Jupe Plissée, Queue de Cheval !

Le troisième jeudi du mois de novembre met chaque année à l’honneur le Beaujolais Nouveau. Cette fête annuelle est un rendez-vous de la convivialité et de l’amitié. Quoi de mieux que de venir le goûter au son des cornemuses

Jupe Plissée, Queue de Cheval est un groupe musical originaire de la région de Granville, réputé pour ses performances scéniques énergiques et sa capacité à rassembler les publics. Le groupe s’est notamment fait connaître sur la scène locale en proposant un style éclectique avec une approche conviviale et entraînante, idéale pour un apéritif festif et solidaire.

L’intégralité des bénéfices seront reversés au Téléthon. .

63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 03 05 maurice.lecouvey@orange.fr

