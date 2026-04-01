Apéro-concert avec le trio GARÇONS S’IL VOUS PLAIT ! Salle des Fêtes Colombières

Colombières

Apéro-concert avec le trio GARÇONS S’IL VOUS PLAIT !

Salle des Fêtes Le Lieu Vaudel Colombières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Apéro-concert avec le trio GARÇONS S’IL VOUS PLAIT !

L’ADTLB et l’Association des Amis de l’église Saint-Pierre de Colombières (AESPC) proposent un apéro-concert avec le groupe Garçons s’il vous plaît !. Un rendez-vous musical et convivial organisé au profit de la restauration du tableau “L’Annonciation”, offert par Napoléon III à l’église de Colombières.

Composé de Xavier, Cédric et Nicolas, le trio Garçons s’il vous plaît ! propose un spectacle original et interactif où les spectateurs deviennent acteurs de la soirée. Les chanteurs circulent de table en table avec une ardoise-menu de chansons à la carte, où chacun peut choisir les titres qu’il souhaite entendre. Leur répertoire éclectique mêle musique classique, grandes chansons françaises et musiques de films, dans un esprit à la fois ludique et chaleureux.

Pensé à l’heure de l’apéritif, cet apéro-concert invite le public à partager un moment musical dans une ambiance détendue et festive. L’originalité du concept, la proximité avec les artistes et la diversité du programme permettent une soirée conviviale, familiale et pleine de surprises.

Un apéritif sera offert à l’entrée du concert. Autres consommations payantes.

Réservation recommandée, nombre de places limité.

Ce concert est réalisé en partenariat avec la commune de Colombières, l’Association des Amis de l’Église Saint-Pierre de Colombières, avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom. .

Salle des Fêtes Le Lieu Vaudel Colombières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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Aperitif concert with the trio GARÇONS S’IL VOUS PLAIT!

L’événement Apéro-concert avec le trio GARÇONS S’IL VOUS PLAIT ! Colombières a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité