Apéro concert avec Mad Men Salle Simone Daignas Mesves-sur-Loire samedi 10 janvier 2026.
Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire Nièvre
Gratuit
Début : 2026-01-10 19:30:00
fin : 2026-01-10 23:30:00
2026-01-10
C’est un apéro concert avec le groupe Mad Men (Rythm’n Blues), qui vous attend lors de cette soirée. Soirée en noir et blanc, Jam en fin de soirée, buvette et petite restauration sur place. .
Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
