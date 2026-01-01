Apéro concert avec Mad Men Salle Simone Daignas Mesves-sur-Loire

Apéro concert avec Mad Men

Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:30:00

fin : 2026-01-10 23:30:00

Date(s) :

2026-01-10

C’est un apéro concert avec le groupe Mad Men (Rythm’n Blues), qui vous attend lors de cette soirée. Soirée en noir et blanc, Jam en fin de soirée, buvette et petite restauration sur place. .

Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro concert avec Mad Men

L’événement Apéro concert avec Mad Men Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Bourgogne Coeur de Loire