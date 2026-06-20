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APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN Route du Cimetière Américain Colleville-sur-Mer

APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN Route du Cimetière Américain Colleville-sur-Mer

APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN Route du Cimetière Américain Colleville-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Route du Cimetière Américain
Adresse
Restaurant Chez François
Ville
14710 Colleville-sur-Mer
Département
Calvados
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Colleville-sur-Mer

APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN

Route du Cimetière Américain Restaurant Chez François Colleville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Apéro concert avec Nini Poulain à partir de 18h à Colleville/Mer au restaurant chez François .
Apéro concert avec Nini Poulain à partir de 18h à Colleville/Mer au restaurant chez François .   .

Route du Cimetière Américain Restaurant Chez François Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 84 24 63 34  chezfrancois14@gmail.com

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English : APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN

A concert and drinks reception with Nini Poulain from 6 pm in Colleville/Mer at the restaurant “Chez François”.

L’événement APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN Colleville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Isigny-Omaha

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