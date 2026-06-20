APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN Route du Cimetière Américain Colleville-sur-Mer

Colleville-sur-Mer

APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN

Route du Cimetière Américain Restaurant Chez François Colleville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Apéro concert avec Nini Poulain à partir de 18h à Colleville/Mer au restaurant chez François .

Apéro concert avec Nini Poulain à partir de 18h à Colleville/Mer au restaurant chez François . .

Route du Cimetière Américain Restaurant Chez François Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 84 24 63 34 chezfrancois14@gmail.com

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English : APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN

A concert and drinks reception with Nini Poulain from 6 pm in Colleville/Mer at the restaurant “Chez François”.

L’événement APERO CONCERT AVEC NINI POULAIN Colleville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Isigny-Omaha