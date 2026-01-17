Apéro-concert avec Psykasya Antipode Rennes Jeudi 12 mars, 19h30 Ille-et-Vilaine

Concert gratuit

Psykasya est une artiste sélectionnée dans le cadre de Horizons 2025-2026, dispositif de repérage artistique de la nouvelle scène de la métropole rennaise, piloté par l’Antipode et Le Jardin Moderne, en partenariat avec le 4bis – Information Jeunesse et Canal B.

–

Ouverture des portes : 19h00

Début des concerts : 19h30

–

**Antipode – Le Club -** Placement libre debout

**Gratuit**

**Psykasya** – Folk

Autrice, compositrice, interprète, harpiste et technicienne, Adriane Anguis réunit ses multiples talents sous le nom de Psykasya. Mélange de sensibilité, de mélancolie, et de mystère, sa folk nous plonge dans une ambiance obscure, quasi mystique. Dans ses chansons, il est sujet de nuit, de sorcières, des allégories sombrement poétiques sur des passages de vie. Entre des influences celtiques et trip-hop, Adriane Anguis façonne son monde au fil de ses inspirations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T21:00:00.000+01:00

https://antipode-rennes.fr/agenda/apero-concert-avec-psykasya

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



