Apéro-concert avec Slobber Antipode Rennes Vendredi 3 avril, 19h30 Ille-et-Vilaine

Concert gratuit

Slobber est un groupe sélectionné dans le cadre de Horizons 2025, dispositif de repérage artistique de la nouvelle scène de la métropole rennaise, piloté par l’Antipode et Le Jardin Moderne, en partenariat avec le 4bis – Information Jeunesse et Canal B.

Ouverture des portes : 19h00

Début des concerts : 19h30

**Antipode** – Le Club – Placement libre debout

Gratuit

**Slobber** – Pop – Psyché

Nouveau quintet rennais, Slobber c’est une bulle dream prog aux sonorités aquatiques et envoûtantes. Entre la musique psychédélique de Tame Impala, la pop lo-fi de Crumb ou Unknow Mortal Orchestra et le rock progressif des 70’s, le groupe propose un voyage musical épique narré par une voix aux teintes soul et jazzy. Avec ses constructions harmoniques surprenantes, ses mélodies captivantes et ses rythmes atypiques, Les musiciens habités hypnotisent l’auditeur·ice dans un espace temps suspendu. Douceur, cris, danse, lumière et pénombre, les textes invitent à la rêverie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T21:00:00.000+02:00

https://antipode-rennes.fr/agenda/apero-concert-avec-slobber

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



